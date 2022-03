Milano, 8 mar. (LaPresse) – Coca-Cola sospende le attività in Russia. Lo afferma la società in una nota. “I nostri cuori sono con le persone che stanno subendo gli effetti inconcepibili di questi tragici eventi in Ucraina. Continueremo a monitorare e valutare la situazione man mano che le circostanze si evolvono”, si legge nella nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata