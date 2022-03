Roma, 8 mar. (LaPresse) – “Alcuni alleati e partner europei non potranno essere nella posizione di unirsi agli Usa” nella messa al bando dell’importazione di petrolio da Mosca. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando alla nazione. Gli Usa, ha sottolineato, “producono molto più petrolio internamente rispetto ai Paesi europei, e siamo anche esportatori di energia”, quindi “noi possiamo adottare questa misura mentre altri non possono farlo, ma sappiamo che i partner implementeranno delle strategie a lungo termine per diminuire la dipendenza dalla Russia”, ha aggiunto Biden.

