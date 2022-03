Roma, 8 mar. (LaPresse) – L’aggressione della Russia sta costando a tutti noi”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, in riferimento all’aumento dei prezzi dell’energia provocato dall’operazione militare russa in Ucraina. “Cercherò di fare tutto quello che posso per minimizzare le conseguenze degli atti di Putin”, ha assicurato Biden.

