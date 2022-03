Torino, 8 mar. (LaPresse) – Il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato sul ballatoio della propria abitazione in via Ciaramella, a Torino. L’uomo presenta numerose ferite alla testa e gli inquirenti non eslcudono alcuna pista, compreso l’omicidio.

