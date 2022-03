Roma, 8 mar. (LaPresse) – “La decisione del Tribunale non cancella la volontà politica che gli elettori del Movimento hanno espresso lo scorso agosto in maniera plebiscitaria, quando hanno approvato il nuovo Statuto e indicato Giuseppe Conte come Presidente del Movimento 5 Stelle”. Così in una nota del Movimento 5Stelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata