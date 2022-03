Roma, 8 mar. (LaPresse) – I lavori in commissione Finanze alla Camera sulla delega fiscale e, in particolare, sulla riforma del catasto “dovrebbero procedere come da programma”. E’ quanto apprende LaPresse da fonti di Governo che lavorano al dossier. Forza Italia ha fatto trapelare l’intenzione di chiedere nella seduta di questa sera di riprendere le votazioni a partire dall’articolo 1 e non dal 6 che tratta la riforma del catasto, in modo “da favorire una mediazione su un tema così divisivo per la maggioranza”. In caso contrario, è la linea, i deputati azzurri voteranno a favore dell’emendamento soppressivo presentato da Alternativa.

