Roma, 8 mar. (LaPresse) – Forza Italia in commissione Finanze oggi chiederà di votare dall’articolo 1 e non dal 6 che tratta la riforma del catasto. E’ quanto si apprende da fonti azzurre. Una mossa per favorire, viene spiegato, la mediazione su un tema così divisivo per la maggioranza. In caso contrario, è la linea, i deputati azzurri voteranno a favore dell’emendamento soppressivo presentato da Alternativa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata