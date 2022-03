Roma, 8 mar. (LaPresse) – Il principe Andrea ha pagato l’indennizzo a Virginia Giuffre in base all’accordo raggiunto con la donna che lo ha accusato di abusi e violenza sessuale. Lo riporta la stampa inglese. Il mese scorso il duca di York aveva accettato di pagare una considerevole somma di denaro, che si dice ammonti a circa 12 milioni di sterline, per risolvere la causa intentata dalla donna americana. Ieri sono stati depositati gli atti giudiziari chiedendo l’archiviazione dell’azione civile per abusi sessuali. Una volta che il giudice Lewis Kaplan firmerà l’ordine, la lunga causa civile si concluderà ufficialmente. Giuffre ha affermato di essere stata costretta a fare sesso con Andrew tre volte quando aveva solo 17 anni, vittima di un giro di abusi orchestrato dal defunto miliardario pedofilo Jeffry Epstein.

