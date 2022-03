Milano, 8 mar. (LaPresse) – Provenivano da Policlinico Sant’Orsola e precisamente dall’Istituto di Anatomia Patologica i feti e i resti umani ritrovati lo scorso 19 febbraio in 21 fusti in un capannone presso una ditta di Granarolo, in provincia di Bologna. Lo comunica la Questura del capoluogo emiliano-romagnolo che ha condotto le indagini sul caso.

