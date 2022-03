Milano, 7 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato della morte di una famiglia che stava tentando di fuggire dalla città ucraina di Irpin, vicino a Kiev, nel nord dell’Ucraina, in un commosso appello a onorare i corridoi umanitari che le forze russe sembrano aver ignorato. Lo riporta il Guardian, specificando che otto civili sono stati uccisi in città mentre erano in corso le evacuazioni, secondo il sindaco Oleksandr Markushyn.

