Milano, 7 mar. (LaPresse) – Le condizioni dettate dal Cremlino all’Ucraina di rinunciare a entrare a far parte della Nato, riconoscere la Crimea come parte della Russia e l’indipendenza delle due regioni separatiste del Donbass sono “un altro ultimatum e non siamo preparati per ultimatum”. Così il presidente ucraino Volodimir Zelensky in un’intervista a Abc. “Ma abbiamo la possibile soluzione per questi tre punti, elementi chiave, ciò che deve essere fatto è che il presidente Putin inizi a dialogare. Avviare il dialogo invece di vivere nella bolla dell’informazione senza ossigeno”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata