Milano, 7 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riporta il Guardian, ha criticato i leader occidentali per non aver risposto all’annuncio del ministero della Difesa russo che avrebbe colpito l’apparato militare-industriale dell’Ucraina. “Non ho sentito nemmeno un solo leader mondiale reagire a questo”, ha detto. “L’audacia dell’aggressore è un chiaro segnale all’Occidente che le sanzioni imposte alla Russia non sono sufficienti”.

