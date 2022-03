Milano, 7 mar. (LaPresse) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy, secondo quanto riporta il Guardian, ha pronunciato un discorso alla nazione domenica sera, avvertendo le truppe russe che punirà coloro che commettono atrocità in Ucraina, dicendo che “l’unico posto tranquillo” che li attende è la tomba. “Non perdoneremo. Non dimenticheremo. Puniremo tutti coloro che hanno commesso atrocità in questa guerra sulla nostra terra”.

