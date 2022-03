Londra (Regno Unito), 7 mar. (LaPresse) – “Intere città e paesi – ha aggiunto – vengono bombardati e distrutti, le persone rimangono senza gas, elettricità, acqua e cibo. Ma la nostra nazione è unita come mai prima d’ora. Non molliamo, tutti cercano di assistere nel miglior modo possibile”. Luzhny ha spiegato che appoggia “tutte le sanzioni” contro la Russia. “Le persone che sono coinvolte nello sport fanno parte di una nazione. Quando la nazione elegge il presidente, ha anche la responsabilità delle azioni del presidente eletto. Se tacciono, significa che supportano ciò che sta accadendo ora: l’invasione di un paese pacifico. Lo sport russo può e deve parlare con il proprio presidente per fermare la guerra”, ha concluso.

