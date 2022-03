Roma, 7 mar. (LaPresse) – “La Germania accoglie con favore tutti gli sforzi internazionali per reagire all’invasione russa dell’Ucraina con sanzioni mirate e di vasta portata” ma “L’Europa ha deliberatamente esentato dalle sanzioni le forniture di energia dalla Russia. Attualmente non c’è altro modo per garantire l’approvvigionamento energetico dell’Europa per il riscaldamento, la mobilità, l’energia elettrica e l’industria. È quindi di fondamentale importanza per i servizi di interesse generale e per la vita quotidiana dei nostri cittadini”. Lo ha affermato in una nota il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

