Milano, 7 mar. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha discusso della situazione in Ucraina in una videoconferenza questo pomeriggio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson. “L’attenzione si è concentrata sulle preoccupazioni per un’ulteriore escalation russa e sulla questione degli approvvigionamenti umanitari nelle zone di guerra. Si è convenuto che la protezione della popolazione civile deve avere la massima priorità e che la Russia è chiamata a porre fine immediatamente al suo attacco all’Ucraina, che viola il diritto internazionale, e a ritirare completamente le sue truppe. L’attacco russo ha provocato drammatiche sofferenze umane in Ucraina e non può essere giustificato da niente e nessuno. I quattro capi di Stato e di governo hanno anche discusso ulteriori opzioni per l’assistenza umanitaria all’Ucraina”, rende noto la cancelleria tedesca.

