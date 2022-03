Roma, 7 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Putin ha invitato l’Ue a far rispettare alle autorità di Kiev il diritto umanitario. Lo ha riferito il Cremlino, secondo quanto riporta la Tass. “Le forze armate russe hanno già annunciato più volte un regime di cessate il fuoco per l’evacuazione della popolazione attraverso corridoi umanitari. Allo stesso tempo, i battaglioni nazionali ucraini lo impediscono ricorrendo alla violenza contro i civili e a vari tipi di provocazioni”, afferma il Cremlino, il presidente russo ha quindi invitato “l’Unione europea a dare un contributo reale per salvare la vita delle persone, a fare pressione sulle autorità di Kiev e costringerle a rispettare il diritto umanitario”.

