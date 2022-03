Milano, 7 mar. (LaPresse) – I soldati di leva russi non partecipano e non parteciperanno all’operazione militare in Ucraina e non ci saranno ulteriori richiami di riservisti. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. “I compiti assegnati sono svolti solo da militari professionisti. Sono sicuro che assicureranno in modo affidabile sicurezza e pace al popolo russo”, ha affermato Putin, citato da Ria Novosti.

