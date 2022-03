Milano, 7 mar. (LaPresse) – Russia unita, il partito che fa capo al presidente Vladimir Putin, ha proposto di nazionalizzare la produzione delle aziende occidentali che annunciano la chiusura in Russia in seguito all’attacco dell’Ucraina. Lo ha affermato il segretario del Consiglio generale del partito Andrei Turchak, citato da Interfax. “L’Occidente ha scatenato una guerra di sanzioni contro la Russia, che include non solo i governi, ma anche le società private”, ha rimarcato, “alcune di loro annunciano il ritiro dagli affari in Russia e la chiusura delle loro imprese”, la nazionalizzazione proposta è “una misura estrema, ma non tollereremo pugnalate alle spalle e proteggeremo la nostra gente”.

