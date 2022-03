Roma, 7 mar. (LaPresse) – Il premier olandese Mark Rutte si è detto contrario all’introduzione di sanzioni energetiche contro la Russia che generino rischi ingestibili per i Paesi eruopei. Allo stesso tempo però “dobbiamo far in modo di ridurre la nostra dipendenza energetica dalla Russia”, ha sottolineato il premier in conferenza stampa congiunta con il premier britannico Boris Johnson e il premier del Canada Justin Trudeau al termine del loro incontro a Londra.

