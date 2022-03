Milano, 7 mar. (LaPresse) – Un altro round di colloqui tra Ucraina e Russia è atteso oggi, secondo i funzionari ucraini. Tuttavia, in una conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il conflitto si fermerà solo se l’Ucraina smetterà di combattere e le richieste della Russia saranno soddisfatte. Lo riporta il Guardian, secondo cui il presidente russo ha anche affermato che i negoziatori ucraini dovrebbero adottare un approccio più “costruttivo” nei colloqui con Mosca per tenere conto della realtà sul campo. L’Ucraina non è però disposta a scendere a compromessi sulla sua integrità territoriale.

