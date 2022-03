Milano, 7 mar. (LaPresse) – “Le nostre aspettative sui negoziati non non sono state soddisfatte, ma speriamo che la prossima volta saremo in grado di fare passi avanti più significativi. I negoziati continueranno”. Così il capo della delegazione russa e consigliere presidenziale presidenziale Vladimir Medinsky, citato da Tass, dopo la fine del terzo round di negoziati con l’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata