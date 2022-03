Roma, 7 mar. (LaPresse) – L’amante di Vladimir Putin, Alina Kabaeva, si starebbe nascondendo in Svizzera con i loro quattro figli piccoli. Lo riferisce il New York Post che cita fonti informate. La donna si troverebbe “in uno chalet privato e molto sicuro”, scrive il tabloid. Kabaeva, una ginnasta vincitrice di una medaglia d’oro olimpica, ha quattro figli con il leader russo, di 69 anni, ma i due non lo hanno mai confermato ufficialmente, riporta il New York Post.

