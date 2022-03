Parigi (Francia), 7 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha accusato di ipocrisia la Russia per aver organizzato corridoi umanitari in Ucraina che consentono lo spostamento dei cittadini verso il territorio russo. “Non conosco molti ucraini che vogliano rifugiarsi in Russia. Questa è ipocrisia”, ha detto Macron in un’intervista all’emittente francese LCI.

