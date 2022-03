Roma, 7 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha accusato la compagnia di bandiera di Israele, El Al Israel, di aver accettato pagamenti dalla Russia con s”oldi sporchi di sangue ucraino”. “Mentre il mondo sanziona la Russia per le sue barbare atrocità in Ucraina, alcuni preferiscono fare soldi intrisi di sangue ucraino. Ecco El Al Israel accettare pagamenti con il sistema bancario russo “Mir” progettato per eludere le sanzioni. Immorale e un duro colpo alle relazioni ucraino-israeliane”, ha scrtitto su Twitter Kuleba pubblicando una foto che mostra la possibilità sul sito della compagnia aerea di pagare tramite il sistema Mir.

