Roma, 7 mar. (LaPresse) – “C’è sempre spazio per una soluzione diplomatica”, giovedì i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina “si incontreranno in Turchia. Credo che Paesi come Turchia e Cina possano avere un ruolo fondamentale” in questo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Tg3.

