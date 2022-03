Roma, 7 mar. (LaPresse) – “Se la soluzione deve essere dare a Putin quello che vuole, significa non aver raggiunto una soluzione diplomatica”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1. “Abbiamo un tavolo con ucraini e russi, ma ovviamente non c’e’ fiducia fra di loro. Ci devono essere gli attori internazionali che possano facilitare questo dialogo per arrivare alla soluzione che – precisa – ovviamente negozieranno le parti in causa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata