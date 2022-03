Roma, 7 mar. (LaPresse) – “Siamo impegnati con tutta la comunità internazionale per portare al tavolo Putin e fare in modo che ci sia una soluzione pacifica, questo lo si fa continuando a colpire con le sanzioni l’economia russa e sostenendo il popolo ucraino”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1. “Poi serve coinvolgere anche gli attori internazionali, la Truchia ha un ruolo molto importante, così la Cina e anche l’Ue”. Ma la diplomazia “non ha i tempi delle bombe. Per trovare una soluzione diplomatica ci vuole tempo”.

