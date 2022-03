Roma, 7 mar. (LaPresse) – “Stiamo lavorando come governo per eliminare l’eventuale ricatto dal gas russo”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1. “Sono stato ad Algeri e in Qatar – aggiunge – sono contento che l’Italia abbia dei partner energetici importanti che aumenteranno la partnership energetica e ci aiuteranno a compensare un eventuale ricatto di Mosca sul gas. Con questi accordi non saremo ricattabili”. . Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1.

