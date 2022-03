Roma, 7 mar. (LaPresse) – “Oggi riprendono i negoziati tra Ucraina e Russia. È importante far sedere a quel tavolo uno o più attori internazionali, facendo prevalere il dialogo. La priorità assoluta è un vero cessate il fuoco, per mettere in salvo le famiglie che fuggono da quell’inferno”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

