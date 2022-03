Roma, 7 mar. (LaPresse) – L’amicizia con la Russia è “solida come una roccia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un briefing con la stampa. “Cina e Russia manterranno il focus strategico e proseguiranno nel rafforzamento della partnership strategica globale di coordinamento per una nuova era”, le parole riportate dall’agenzia di stampa nazionale di Pechino.

