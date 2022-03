Roma, 7 mar. (LaPresse) – Il presidente Usa Joe Biden terrà oggi un vertice in video con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Boris Johnson, sugli ultimi sviluppi della situazione in Ucraina. Lo ha riferito la Casa Bianca, secondo quanto riporta Cbs. Il vertice si terrà alle 10.30 ET (le 16.30 italiane).

