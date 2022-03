Roma, 7 mar. (LaPresse) – Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato nuove sanzioni contro 10 persone per l’invasione russa dell’Ucraina. Le misure, ha detto in conferenza stampa congiunta con il premier olandese Mark Rutte e quello britannico Boris Johnson, prenderanno di mira ex e attuali funzionari, oligarchi e sostenitori del presidente russo Vladimir Putin.

