Roma, 7 mar. (LaPresse) – Un camion ha colpito in retromarcia i cancelli dell’ambasciata russa a Dublino. Il guidatore è stato arrestato. Lo riferisce l’agenzia russa Tass. La polizia sta indagando sull’incidente, le cui cause sono ancora sconosciute. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati feriti. Per motivi di sicurezza la polizia ha bloccato le strade vicine.

