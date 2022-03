Milano, 7 mar. (LaPresse) – Il presidente americano Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro Boris Johnson del Regno Unito nel corso della videochiamata di oggi sulla situazione ucraina “hanno affermato la loro determinazione a continuare ad aumentare i costi per la Russia per la sua invasione non provocata e ingiustificata dell’Ucraina. Hanno anche sottolineato il loro impegno a continuare a fornire sicurezza, assistenza economica e umanitaria all’Ucraina. Inoltre, hanno discusso dei rispettivi recenti contatti con i presidenti ucraino e russo”. Lo rende noto la Casa Bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata