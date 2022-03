Roma, 7 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che gli omologhi di Russia e Ucraina, Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba, hanno confermato la loro disponibilità a tenere colloqui in Turchia il 10 marzo a margine del Forum della diplomazia di Antalya. Lo riporta la Tass. “L’incontro si terrà in un formato trilaterale”, ha detto Cavusoglu in conferenza stampa ad Ankara.

