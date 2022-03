Roma, 7 mar. (LaPresse) – L’ambasciatrice britannica in Ucraina Melinda Simmons ha lasciato il Paese a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza. Lo ha affermato la ministra degli Esteri Liz Truss, secondo quanto riporta Bbc. All’inizio dell’invasione l’ambasciatrice e una parte del personale dell’ambasciata si erano trasferiti dalla capitale Kiev a Leopoli nell’Ucraina occidentale. Truss, parlando alla commissione per gli affari Esteri della Camera dei Comuni, ha detto che tutte le missioni diplomatiche del Regno Unito in Ucraina sono ora chiuse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata