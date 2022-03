Milano, 7 mar. (LaPresse) – Democratici e repubblicani al Congresso hanno raggiunto un accordo per lo stop all’import di energia russa in seguito alla crisi ucraina. “Abbiamo concordato un percorso legislativo per vietare l’importazione di prodotti energetici dalla Russia e sospendere le normali relazioni commerciali sia con la Russia che con la Bielorussia”, affermano i legislatori in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata