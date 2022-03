Roma, 7 mar. (LaPresse) – Il passo con il quale crescono le consistenze è in linea con quanto rilevato nelle precedenti rilevazioni, spiega Kìron: +5,5% su base annua (+1,29% su base trimestrale). Alla luce dei favorevoli tassi di mercato con i quali sono stati collocati i finanziamenti durante l’ultimo triennio, la composizione dello stock è in buona parte composta da finanziamenti a tasso fisso o variabile con CAP, il che presuppone un minor rischio sia in capo alle famiglie sia in capo agli istituti eroganti.

