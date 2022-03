Philadelphia (Usa), 7 mar. (LaPresse/AP) – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato, senza commenti, che non avrebbe riesaminato il caso di violenze sessuali riguardante Bill Cosby, lasciandolo un uomo libero e ponendo fine a una vicenda legale lunga due decenni. La Corte, i cui nove membri includono due uomini accusati di cattiva condotta sessuale, ha rifiutato di rivedere la decisione della Corte suprema della Pennsylvania che, lo scorso giugno, aveva annullato la condanna dicendo che il pubblico ministero era vincolato dall’accordo stipulato dal suo predecessore di non accusare l’84enne attore. Cosby, condannato da una giuria nel 2018, ha trascorso quasi tre anni in prigione prima della scarcerazione.

