Torino, 7 mar. (LaPresse) – “Sono felice della volontà di Torino nel continuare ad investire nella nuova mobilità. Helbiz è stato tra i primi ad entrare nel nostro circuito Telepass Pay e siamo contenti che continui il suo percorso di crescita. La nostra mission è facilitare la vita delle persone in movimento, attraverso una nuova esperienza di mobilità. La partnership con Helbiz viaggia in questa direzione. Siamo quindi allineati con il player di mobilità elettrica urbana che contribuisce a rendere Torino sempre più vivibile, sostenibile e meno intasata dal traffico”, sottolinea Aldo Agostinelli, chief consumer sales & marketing officer di Telepass. L’azienda prosegue nel suo cammino verso la produzione dei propri mezzi Helbiz One – destinato alla vendita – e Helbiz One-S, che andrà a sostituire tutti i monopattini in sharing presenti in Italia e il cui arrivo è previsto per fine 2022.

