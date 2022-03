Torino 7 mar. (LaPresse) – “Sicuramente andiamo verso una nostra produzione di monopattini. Già abbiamo presentato all’Eicma i modelli che produrremo, sia per lo sharing sia per la vendita al consumer, rispettivamente One-S e One. Stiamo valutando dove produrli. Valutiamo se produrli in Italia o negli Stati Uniti o in entrambi in paesi. Stiamo anche valutando altri paesi in Europa ma il nostro primo pensiero sarebbe l’Italia”. Lo ha detto Matteo Mammì, ceo di Helbiz Emea, in occasione del rinnovo della flotta dei monopattini a Torino. “Dobbiamo capire le condizioni e i volumi, se sono ad esempio più necessari in Europa o negli Stati Uniti”, ha aggiunto.

