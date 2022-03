Torino 7 mar. (LaPresse) – “Per il casco, laddove venga richiesto dal legislatore, siamo pronti con procedure e meccanismi” Lo ha detto Matteo Mammì, ceo di Helbiz Emea, in occasione del rinnovo della flotta dei monopattini a Torino. “Lo abbiamo già implementato negli Stati Uniti. Collaboriamo costantemente con le autorità e le amministrazioni. Nel momento in cui ci verrà richiesto saremo pronti”, ha aggiunto. I mezzi, viene spiegato, sono già predisposti per il casco e l’integrazione potrebbe subito essere attiva.

