Torino, 7 mar. (LaPresse) – “Prevedo un avvicinamento sempre più massivo alla micromobilità” e “l’intermodalità è un elemento fondamentale come servizio da dare all’utente”. Lo ha detto Matteo Mammì, ceo di Helbiz Emea, in occasione del rinnovo della flotta dei monopattini a Torino. “La possibilità di potere utilizzare diverse tipologie di mezzo, come motorini, biciclette e monopattini, in funzione della distanza che devi compiere, in un’unica app, con delle tariffe e delle offerte commerciali vantaggiose, sono tutti elementi che spingono a un utilizzo maggiore”, ha spiegato Mammì. L’avvicinamento alla micromobilità, intesa, appunto, come monopattini, motorini e biciclette avviene “sia perché i cittadini utilizzeranno sempre di più questi mezzi sia perché l’organizzazione intorno a questi mezzi sarà sempre più evoluta, grazie alla cooperazione tra amministrazione e operatori come noi. Ma anche perché i mezzi saranno sempre più sicuri e facili utilizzare. Stessa cosa per le app. Inoltre, la logistica nelle città sarà sempre più organizzata”, ha aggiunto.

