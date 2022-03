Roma, 7 mar. (LaPresse) – Riunione in mattina per il gruppo di Forza Italia alla Camera sulla delega fiscale che vedrà domani la commissione Finanza della Camera nuovamente impegnata su due emendamenti soppressivi all’articolo 6 che tratta la riforma del catasto. Secondo quanto apprende LaPresse, gli azzurri in commissione stanno valutando l’astensione e l’uscita dall’aula. “Per noi – filtra – l’emendamento di Alternativa è inacettabile e non credo che potremmo votare quello a firma di Fdi”. La norma di modifica di Alt tenta di sopprimere l’intero articolo 6, “un percorso già battuto venerdì con i risultati che sappiamo”, viene spiegato, mentre quello di Fratelli d’Italia intende invece cancellare il comma due della norma.

