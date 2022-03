Torino, 6 mar. (LaPresse) – “Siamo persone ed è vostro dovere umanitario proteggerci, proteggere le persone. Voi potete farlo. Se non lo fate, se non ci fornite almeno gli aerei per proteggerci da soli, allora vuol dire solo una cosa: volete che ci uccidano lentamente. Questa è anche responsabilità dei politici del mondo, i leader occidentali. Oggi e per sempre”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video diffuso sui social tornando a fare appello per una no-fly zone sull’Ucraina. “Chiudere il cielo sull’Ucraina, chiudetelo a tutti i missili russi, agli aerei da combattimento russo, a tutti questi terroristi. Istituite una zona aerea umanitaria”, ha aggiunto.

