Roma, 6 mar. (LaPresse) – “Probabilmente unica nostra colpa davanti al governo russo è quella di volere essere europei, ma l’Ucraina è un paese europeo. Il centro geografico dell’Europa si trova in Ucraina. Abbiamo scelto la nostra strada, quella di essere europei e vivere in modo europeo con il rispetto della vita umana, di tutti i diritti e nel diritto di vivere la propria indipendenza”. Così Don Marco Yaroslav Semehen, rettore della Chiesa di Santa Sofia a Roma, celebrando la messa per la prima domenica di Quaresima a cui sta assistendo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

