Roma, 6 mar. (LaPresse) – “Una guerra inutile, una guerra ingiusta il popolo ucraino è un popolo pacifico e mai ha preteso qualcosa da nessuno”. Così Don Marco Yaroslav Semehen, rettore della Chiesa di Santa Sofia a Roma, celebrando la messa per la prima domenica di Quaresima a cui sta assistendo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Chiediamo al signore che illumini i potenti di questo mondo per prendere decisioni chiare e per porre fine a questa guerra inutile”, aggiunge.

