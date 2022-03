Torino, 6 mar. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, nella telefonata con il suo omologo francese, Emmauel Macron ha discusso anche del tema dei corridoi umanitari. Stando a quanto riferisce il Cremlino, “Putin ha richiamato l’attenzione sul fatto che Kiev non rispetta ancora gli accordi raggiunti su una questione umanitaria così grave”. In particolare, “nonostante il ‘regime del silenzio’ annunciato il 5 marzo dalla parte russa per fare uscire i civili da Mariupol e Volnovakha, i nazionalisti ucraini non hanno consentito l’evacuazione da queste città. E l’interruzione delle ostilità è stata nuovamente utilizzata solo per riorganizzare le forze e i mezzi. Il presidente francese è stato nuovamente invitato a collaborare attivamente con le autorità di Kiev per conformarsi alle norme del diritto internazionale umanitario”, ha precisato il Cremlino.

