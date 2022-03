Torino, 6 mar. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, in una conversazione telefonica con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che la sospensione dell’operazione militare russa in Ucraina è possibile solo se Kiev interrompe le ostilità e accetta le richieste della Russia. “Si richiama l’attenzione sull’inutilità di qualsiasi tentativo di trascinare il processo negoziale, che viene utilizzato dalle forze di sicurezza ucraine per raggruppare le proprie forze e mezzi. A questo proposito, è stato sottolineato che la sospensione dell’operazione speciale è possibile solo se Kiev cesserà le ostilità e accetterà le ben note richieste della Russia”, ha riferito il servizio stampa del Cremlino a seguito della conversazione dei leader.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata